En una reciente entrevista, el Director Deportivo del FC Twente, Arnold Bruggink, expresó abiertamente su descontento con la decisión de Manfred Ugalde de trasladarse al Spartak de Moscú, sugiriendo que el joven delantero costarricense priorizó las consideraciones económicas sobre su desarrollo deportivo.

“Manfred Ugalde ha tomado una decisión, y respetamos eso, pero creo que es una elección motivada principalmente por lo financiero en lugar de lo deportivo“, comentó el directivo del equipo de Países Bajos en la entrevista.

La noticia del fichaje de Ugalde por el Spartak de Moscú se confirmó recientemente, marcando un nuevo capítulo en la prometedora carrera del delantero costarricense. Sin embargo, las palabras de Bruggink arrojan luz sobre la percepción de la transferencia desde la perspectiva del FC Twente.

¿Cuál fue la crítica del Director Deportivo del Twente contra Manfred Ugalde?

El Director Deportivo señaló que, aunque entiende la importancia económica en las decisiones de los jugadores, lamenta que en este caso, el aspecto financiero haya prevalecido sobre el desarrollo futbolístico. “Entiendo que los jugadores busquen oportunidades financieras, pero siempre esperamos que la toma de decisiones también tenga en cuenta el crecimiento y el progreso en el campo“, expresó Bruggink.

Ugalde, conocido por su talento y capacidad goleadora, había destacado en el FC Twente durante la última temporada, lo que le valió la atención de clubes internacionales, incluido el Spartak de Moscú. Sin embargo, Bruggink insinuó que la elección del legionario tico podría haber sido diferente si hubiera priorizado su desarrollo deportivo sobre las consideraciones financieras.

“Creemos que el FC Twente habría sido un lugar excelente para continuar su desarrollo. Manfred podría haber tenido más minutos en el campo aquí, ganar experiencia y mejorar aún más su juego“, agregó el directivo del conjunto neerlandés.

¿Twente puede tener problemas por negociar con un equipo ruso?

Esto dijo el director deportivo: “Preferiríamos que ningún jugador fuera transferido. Hacer negocios con Rusia obviamente no se siente bien, pero como dije, el jugador quería irse y luego hay que buscar una solución. Además, el Spartak de Moscú no está en la lista de sanciones y los abogados han investigado si cumplimos los requisitos establecidos por el gobierno para hacer negocios con Rusia. No parece haber ningún obstáculo en este ámbito”.

