Diego Campos reveló la gran diferencia que hubo entre Alajuelense y Saprissa este semestre

Uno de los puntos más altos de la Liga Deportiva Alajuelense en este segundo semestre del 2024 fue Diego Campos. El delantero encontró su mejor versión y lo demostró mediante a goles y asistencias.

En una entrevista con La Nación, el atacante contó la importante de Alexandre Guimaraes pero sobre todo del preparador físico. Reveló que el gran trabajo que hicieron durante la pretemporada logró que puedan soportar jugar cada tres días.

Sin mencionarlos, trazó la diferencia entre Saprissa y Alajuelense para este semestre. El conjunto morado sufrió muchas bajas por lesión y los manudos lograron soportar bastante, sacando algunas excepciones, durante gran parte del torneo.

¿Qué dijo Diego Campos sobre el diferencial de Alajuelense?

Diego Campos declaró: “Son demasiados partidos, eso creo que es parte de… Y por dicha no fue tan fuerte (la lesión que sufrió), no me sacó por tantos partidos, creo que fue por la preparación que habíamos hecho, porque sabíamos que este semestre tendría demasiados partidos y ahora contento por estar de vuelta”.

Diego Campos destacó la preparación física de Alajuelense.

Publicidad

Publicidad

Luego, agregó: “Somos un equipo muy fuerte, tenemos una plantilla muy fuerte, un cuerpo técnico muy fuerte y la verdad es que todas las personas que están detrás de los jugadores. Es una institución muy fuerte, entonces hemos hecho valer eso”.

ver también Lo atraparon: Diego Campos deja expuesto a Claudio Vivas en medio de las críticas a la Sele

Más allá de que tuvo algunas bajas durante esta mitad de año, Alajuelense puede destacar que no perdió a la mayoría de sus figuras por lesión. Han logrado llegar a este final de año compitiendo en tres campeonatos a la vez, jugando cada 3 días y con la mayoría de los futbolistas en buen estado.