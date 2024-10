La incertidumbre en torno al futuro de Keylor Navas sigue generando titulares inesperados. Tras su salida del PSG en junio, el legendario portero costarricense ha sido vinculado a diversos clubes, y su próximo destino profesional ha sido objeto de constante especulación. En este nuevo capítulo, el Colo Colo de Chile aparece como una opción potencial para el guardameta, una noticia que ha sorprendido a muchos, ya que no se esperaba que un equipo sudamericano estuviera entre sus posibles destinos.

A pesar de que Navas ha sido vinculado con clubes de mayor renombre en Europa, la posibilidad de que continúe su carrera en Chile representa un giro interesante en su trayectoria. Colo Colo, uno de los clubes más grandes de Sudamérica, podría ofrecerle un desafío distinto y la oportunidad de seguir destacándose en un contexto diferente

¿Cuál referente de Colo Colo rechazó a Keylor Navas?

El exfutbolista y comentarista Pillo Vera, en una entrevista con RedGol, expresó su desacuerdo con la posible llegada de Keylor Navas a Colo Colo. Vera señaló que el club ya cuenta con un buen nivel en la portería y no necesita una nueva incorporación en esa posición.

Pillo Vera – Chile

“Para qué, si Colo Colo tiene a Cortés. A lo mejor lo ofrecieron los empresarios, o algo, pero yo si voy a gastar plata en mi equipo no lo haría en el arco, porque está bien protegido el pórtico de Colo Colo, tiene dos arqueros de Selección, no es necesario otro más”, afirmó Vera.

Keylor Navas – Selección de Costa Rica

“No hay que olvidar que tenemos al mejor arquero de Chile en Colo Colo y que no veo para qué ofrecen a otros. Yo gastaría la plata en traer otro 9 que esté vigente, que sea goleador, no en un arquero. Yo gasto la plata en un jugador de campo“, sentenció.