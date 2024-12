"¿De qué habla Jafet Soto?”: Rolando Fonseca critica a Herediano con lo que más le duele

El ambiente en el Club Sport Herediano está al rojo vivo luego de las declaraciones de Jafet Soto, entrenador y directivo florense, tras la derrota por 2-0 ante Santos de Guápiles.

A pesar del deslucida espectáculo, Herediano logró avanzar a la fase final del Torneo Apertura 2024 gracias a la estrepitosa caída de Cartaginés frente a Sporting (6-2), un alivio que no impidió que Jafet expresara su descontento en conferencia de prensa.

La furia de Jafet Soto no dejó a nadie fuera de su alcance

“Yo también me frustro, como ellos, a los cinco que decían ‘fuera Jafet’, tienen toda la razón, no tengo problema, no me gusta ser entrenador. El equipo me necesitó en algún momento y bien que mal, se cumplió el objetivo, pero a los que le tienen que exigir es a los jugadores”, declaró Jafet, apuntando directamente a su plantel.

“Aquí hoy había 1500 personas y quizá unos cuestionaron, pero nosotros somos 800 mil heredianos, esperamos que muchos de ellos vengan a apoyarnos a semifinales”, añadió el presidente y técnico del Team.

Además, no dejó pasar la oportunidad de criticar al árbitro Hugo Cruz, a quien acusó de haberse pasado el partido caminando: “Espero no encontrarlo en semifinales”.

“Entramos como el caballo negro, no somos favoritos, es Alajuelense, indudablemente, pero hay que ver la casta”, concluyó el mandamás florense, con palabras que no tardaron en hacer estremecer al ambiente del fútbol costarricense.

Rolando Fonseca deja expuesto a Jafet

Este lunes, el histórico exfutbolista Rolando Fonseca criticó sin piedad los dichos de Jafet Soto. “¿Con qué argumentos puede ganarle Herediano a Alajuelense cuando su técnico sale diciendo ‘yo soy más aficionado que todos ustedes, pero agarren la noche a los jugadores’? Jafet construyó ese animalito, ese bichito dentro del camerino lo construyó él. Entonces, ¿qué argumentos futbolísticos tiene para defender lo que se vio ayer?”, disparó en Teletica.

En otra entrevista para el citado medio durante este mismo lunes, el ex Alajuelense ya había cuestionado la falta de autocrítica del entrenador rojiamarillo. “Que la prensa es la responsable, los horarios de las televisoras, pero son ustedes los que dejan de hacer cosas para invitar a los aficionados. Ayer Jafet sale hablando de la casta… ¿Casta de qué?”, cuestionó Fonseca con dureza.

Fonseca no perdonó a Jafet Soto (Teletica).

“Disculpe, casta es tener carácter, responsabilidad, tener algo más que demostrarle a la afición”, sentenció el recordado exfutbolista, avivando las llamas de la polémica que envuelve al conjunto rojiamarillo en la previa de las semifinales.