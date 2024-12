David Faitelson no se olvida de Jafet Soto: el mensaje que llegó desde México

Club Sport Herediano se proclamó campeón del Torneo Apertura 2024 de la Primera División de Costa Rica, siendo uno de los mayores protagonistas el presidente y entrenador interino del equipo, Jafet Soto, quien consiguió el mayo objetivo a nivel nacional.

ver también Llegó la 30: el Herediano de Jafet Soto es campeón y hunde a Alajuelense en la peor época de su historia

Soto se ganó los focos tanto a nivel nacional como internacional, específicamente desde México con la reacción del periodista David Faitelson, quien no dudó en lanzar una publicación en la que felicitó a los florenses y envió un abrazo muy especial al técnico del Team.

“Una gran felicitación para el club @CS_Herediano por haber obtenido el título del futbol costarricense…¡El trofeo 30! Un abrazo muy especial para el siempre bien recordado Jafet Soto…”, redactó.

El Jafet Soto más eufórico tras salir campeón

“Eso no era penal. Desde que empezó esto me querían joder. Lamentablemente para ellos, fuimos campeones. Todo el karma se devuelve. Se paga el doble, el odio deportivo lo pagarán el doble”, disparó el mandamás del Team, sin titubeos.

Jafet también señaló lo que consideró decisiones erróneas de Alexandre Guimaraes, el estratega manudo: “Pusieron jugadores sin ritmo de competencia. Al final Oviedo pagó, Campos pagó y Moya pagó”.

Publicidad

Publicidad

ver también "Pagarán el doble": Jafet Soto desata su furia más feroz contra Diego Campos, Guimaraes y la UNAFUT

Pero el ataque no terminó allí, ya que también cuestionó la experiencia futbolística de su colega: “Que Jafet hace artimañas. Eso es en la cancha, el fútbol es de vivos. Porque algunos han dirigido pero no jugado al fútbol, en grandes niveles no lo hicieron”.