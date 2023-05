"No me llena la posible llegada": Ex directivo de Alajuelense subestimó a Joel Campbell

Siguen las repercusiones por una nueva final perdida de Alajuelense contra Deportivo Saprissa. La no obtención del Clausura 2023 provocó mucho enojo en aficionados y hasta ex directivos. William Cordero salió hablar de esta situación y hasta hizo referencia al tema Joel Cambpell.

El actual socio activo de la Liga reveló que una posible llegada del atacante de Club León no alcanzaría para dejar atrás esta seguidilla de errores. Fue muy duro contra el modelo del equipo actual y apuntó directamente al mal uso de la “billetera”.

“Con todo lo que significa Joel Campbell, dentro del luto deportivo que tenemos por años, no me dice nada esta contratación, no me llena la incorporación de Joel, no viene a reparar absolutamente nada de la ineficiencia. No me llena porque es un modelo que no tiene éxito”, declaró en su entrevista con Teletica.

Y agregó: “Apostamos a la billetera y no a la estructura del CAR, que ya tiene varios años, entonces yo veo que la llegada de estos fichajes extraordinarios más bien dinamitan las bases del CAR y jugadores jóvenes que deberían tener alguna expectativa de crecer para llegar al primer equipo, se dinamita el puente para que puedan llegar”.

Para finalizar, William Cordero le lanzó un dardo a Joseph Joseph : “El presidente nuestro sigue desaparecido, no se ha presentado ni siquiera a honrar y a recibir la medalla, no hay declaraciones, la cabeza de la Liga no ha asumido la responsabilidad hoy y eso preocupa”.