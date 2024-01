La partida de Giancarlo González de laLiga Deportiva Alajuelense marca la salida del capitán y de uno de los últimos jugadores que puede ser considerado un auténtico liguista entre los experimentados del plantel. No obstante, aquellos destinados a asumir ese papel de liderazgo no tienen la intención de quedarse rezagados y uno de ellos es Leo Moreira, que para los micrófonos de ESPN, habló sobre esta situación.

Actualmente, todo apunta a que Celso Borges se convertirá en el nuevo capitán, ya que asumía esta responsabilidad cuando González salía del campo. Este sábado, Borges llevó el brazalete en el torneo benéfico ’90 Minutos por la Vida’. No obstante, otra opción para este rol es Leonel Moreira.

Moreira con una trayectoria de cuatro años en Alajuelense, el portero ha logrado que los colores rojo y negro se conviertan en parte integral de su identidad futbolística, a pesar de haber iniciado su carrera en el ámbito futbolístico con el Herediano.

¿Qué dijo Leo Moreira sobre Alajuelense?

“Yo soy uno de los que he tratado de conversar con amigos, allegados, compañeros de trabajo que tienen mucho años como el utilero (Walter Rodríguez) que es uno de los aliados más grandes que tengo para tratar de entender la institución en la que estoy y me he empapado de la historia de la Liga”, dijo el portero.

Leonel Moreira tiene una profunda conciencia de la importancia de la historia, valora el significado de llevar la camiseta y es por eso que, en este momento crucial, aspira a convertirse en un referente que transmita los valores positivos del liguismo a sus compañeros y las nuevas generaciones. Ya sea liderando junto a Celso Borges u otro jugador experimentado, busca ser un ejemplo para aquellos que se suman al equipo.

“Eso es de un líder el tratar de enriquecerse con la historia, con los compañeros que han vivido muchas cosas y tratar de ser un libro abierto para tratar de externar esas historias de gente que tiene más años que uno”, sentenció Leo Moreira para los micrófonos de ESPN.

