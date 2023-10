El centrocampista Brandon Aguilera mostró autocrítica en relación a su desempeño en el encuentro del sábado frente al equipo colombiano. Reconociendo su actuación en ese partido, Aguilera evaluó de manera reflexiva su rendimiento y apunta a mejorar para futuras oportunidades con la selección. El capitán de la Selección Sub-23 de Costa Rica salió como titular desempeñando una función que no es habitual en él y reconoció que le costó.

En una evaluación reflexiva de su actuación en esa posición menos común para él, Aguilera admitió que le costó adaptarse plenamente a las demandas y exigencias de ese rol. Sin embargo, su disposición para enfrentar este desafío y su compromiso con la mejora personal son aspectos destacables.

A pesar de las dificultades, Aguilera valora esta experiencia como una oportunidad para aprender y crecer como jugador, asegurando que trabajará arduamente para pulir sus habilidades y estar preparado para futuras oportunidades con la selección, demostrando su compromiso inquebrantable con el equipo y su desarrollo individual en el mundo del fútbol.

Declaraciones de Brandon Aguilera

“Me sentí desconcertado, no me gustó mucho mi partido porque jugué muy atrás, no estuve mucho cerca del gol, se espera muchísimo más de mí y yo también, siento que en el segundo tiempo estuve mejor pero me gustaría estar más cerca del marco rival. Me tocó jugar más de 8 que de 10 pero independientemente de donde me pongan ahí tengo que lucir bien”, comentó Brandon Aguilera tras el encuentro ante la Selección de Colombia Sub-23.

Aguilera, con apenas 20 años de edad y actualmente jugando en el Nottingham Forest de Inglaterra, tuvo una participación completa en el partido y logró anotar al minuto 50 desde el punto de penalti, contribuyendo de manera significativa al desempeño de su equipo en el encuentro.

Costa Rica y Colombia tendrán un nuevo encuentro en el horizonte, programado para el próximo martes en el Estadio ‘Fello’ Meza, a partir de las 5 pm. Será otra oportunidad para presenciar un enfrentamiento emocionante y determinante entre ambas selecciones, con la expectativa de un juego reñido y lleno de acción en esta contienda futbolística