Confirmado: Keylor Navas anuncia su regreso y avisa cuándo será

Y un día se supo. Keylor Navas confirmó la noticia más esperada por todos: la leyenda anunció su regreso a las canchas e incluso fue más allá al avisar cuándo será.

De esta manera, parece que la espera se acabó ya que el portero no juega desde mayo, semanas antes de haber quedado libre del PSG en junio tras finalizar su contrato.

Desde entonces tuvo múltiples ofertas y sondeos para continuar su carrera, pero en ninguna llegó a un acuerdo y así se le terminó el mercado de fichajes.

Sin embargo, en pocas semanas los libros de pases quedarán habilitados de nuevo y Keylor Navas volverá al fútbol profesional.

El anuncio de Keylor Navas sobre su futuro

Este martes, tras haber sido nombrado como embajador de la Fundación de Parques Nacionales de Costa Rica, Keylor Navas dio la noticia al ser consultado por la prensa.

Cuándo volverá a las canchas, le preguntaron, y Navas no dudó: “Espero que ya para enero pueda estar de nuevo en las canchas. Estamos tomando la decisión. Es muy pronto, espero que así sea”, aseguró el ex capitán de La Sele.

Keylor Navas se estuvo entrenando con la selección de Costa Rica.

Luego la prensa insistió y quiso saber si había chances de verlo en el fútbol de Costa Rica y el portero no cerró las puertas. “Aquí fue donde empecé a jugar y a cumplir mis sueños, me gustaría jugar en Costa Rica pero no en este momento. Aún no es tiempo de regresar, sería lindo para mi carrera, pero tengo que esperar un poquito más”, explicó.

¿Dónde va a jugar Keylor Navas?

Así, Navas concluyó sin dar pistas de dónde jugará pero aprovechó para agradecer todas las ofertas que tuvo, desde Europa hasta América, especialmente en Colo Colo, Monterrey e incluso en Perú.

“Todas las ofertas que han llegado la agradezco. Yo no conozco otra manera de trabajar que no sea ser profesional. Siento que lo más importante es jugar y hacerlo bien. Les agradezco a todas las personas que me han contactado”.