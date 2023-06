La caída por 1-0 de Costa Rica ante Guatemala dejó varias repercusiones tanto de los jugadores como de los aficionados. Terminado el partido, Carlos Mora fue uno de los futbolistas ticos que habló con la prensa y contó su percepción sobre la derrota.

El jugador de Alajuelense se refirió primero al mal resultado obtenido y después hizo hincapié en el rendimiento colectivo. Se lo notó muy molesto por empezar de la peor manera los amistosos que disputarán antes de la Copa Oro 2023.

“No era el resultado que queríamos, pero creo que en momentos del partido nos vimos muy superiores, no nos escondimos, quisimos sacar el juego pero al final no se nos da, todos estamos convencidos de que queríamos dar la mejor versión, siempre trabajamos para ganar”, comenzó declarando en la entrevista que dio para Columbia Deportiva.

Y agregó: “Todo esto es aprendizaje, las cosas no son cómo empieza, sino cómo termina, cada uno está enfocado en el rol que le toca en busca del bien grupal y en el objetivo de ser campeones, vamos paso a paso. Hay que ser autocríticos, ver en qué estamos fallando e ir mejorando, gane o pierda siempre hay cosas por mejorar”.

Para finalizar, realió una autocrítica por el error cometido: “Me gusta jugar a perfil cambiado, por los dos lados me siento cómodo. Sobre la jugada uno nunca quiere fallar, fue una jugada muy rápida, es una toma de decisión en segundos, vi el espacio por el lado derecho, el balón se me fue muy abierto pero, tengo que ser autocrítico, ver qué tengo que mejorar, eso no puede volver a pasar”.