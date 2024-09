Tras haber logrado sacárselo a AD San Carlos, Alajuelense hizo hoy la presentación oficial de Bryan Oviedo. Los Manudos logran quedarse con el lateral, que viene de jugar en Real Salt Lake, tras una platica que hubo entre Alexandre Guimarães y el futbolista.

Luego de haber posado con la camiseta, el jugador habló con la prensa oficial del club. Respondió varias preguntas, pero lo sorpresivo fue cuando se habló de cuando debutaría y reveló que no está para jugar de forma inmediata en el primer equipo de la Liga.

Oviedo reveló que tiene que hacer una minipretemporada con Alajuelense para recuperarse su rendimiento físico. También es importante que agarre ritmo y empiece a conocerse con sus nuevos compañeros de equipo.

¿Qué dijo Bryan Oviedo sobre cuándo debutará?

Bryan Oviedo comenzó declarando sobre como está físicamente: “La verdad es que me siento muy bien. He estado jugando en Salt Lake; obviamente hay muchos partidos allá, y eso me ayuda a llegar con ritmo”.

Luego, reveló que se perderá algunos partidos antes de jugar: “Quizás en las últimas dos semanas he estado entrenando solo, pero sé que en dos semanas tomaré el ritmo de entrenamiento grupal para estar listo y ayudar al equipo a ganar los partidos, estar en primer lugar, y ojalá ganar el campeonato”.

¿Qué encuentros se perderá Bryan Oviedo?

En caso de que se pierda dos semanas a partir de ahora, Bryan Oviedo no podría jugar ante Sporting San José, Cartaginés y Comunicaciones de Guatemala, por la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana. Este último encuentro podría significar un dolor de cabeza para Guimarães.

El entrenador tendrá que decidir si lo hace debutar al lateral frente a Pérez Zeledón, sábado 28 de septiembre, o en la vuelta contra los Cremas. Todo dependerá del resultado de la ida.