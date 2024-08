Finalmente llegó el día que Patrick Sequeira tanto esperaba. Este sábado, el portero costarricense hizo su debut oficial bajo los tres postes del Casa Pía AC en la Primeira División de Portugal, y lo hizo nada menos que ante el Benfica, uno de los gigantes del fútbol luso

Este encuentro, correspondiente a la segunda jornada de la Primeira Liga, se disputó en el imponente Estádio da Luz, donde Sequeira tuvo un arduo trabajo frente a un rival de gran calibre.

Sequeira tuvo una jornada complicada

El desenlace no fue el esperado para el guardameta de 25 años, quien vio su portería caer en tres ocasiones. Los goles de Vengelis Pavlidis, Tiago Gouveia y Fredrik Aursnes sentenciaron la derrota del Casa Pía.

Patrick Sequeira hizo su debut en Portugal (Twitter).

A pesar del resultado adverso, no está de más destacar que Sequeira se enfrentó a un aluvión ofensivo por parte de las Águilas, quienes realizaron 27 remates, de los cuales 8 fueron a puerta.

Un reconocimiento con sabor amargo

Aunque Sequeira no tuvo responsabilidad directa en los goles recibidos, queda claro que este no fue el debut soñado que tanto anhelaba. Sin embargo, su actuación no pasó desapercibida: a pesar de la derrota, el portero obtuvo la calificación más alta de su equipo según Sofascore, con un notable 7.5.

Ahora, el Casa Pía AC deberá cambiar rápidamente el enfoque y prepararse para su próximo desafío. El equipo recibirá al Santa Clara el próximo sábado 24 de agosto a las 8:30 a.m. (hora de Centroamérica), en un encuentro donde buscarán recuperarse de este duro golpe y sumar sus primeros puntos de la temporada.