La Asociación Deportiva Guanacasteca tiene problemas económicos. Eso se sabe desde hace tiempo, sin embargo en las últimas horas comenzó a trascender con más detalles el desastre en el que se convirtió el club.

Primero fue el comunicado publicado por los jugadores en el que revelaron todos los problemas que vienen acarreando y le pidieron la salida a su presidente. Después llegó la renuncia del entrenador Mauricio Soria que finalmente se echó para atrás y se quedará.

Y ahora apareció un Mesías con una oferta millonaria sobre la mesa, aunque con algunas condiciones, para salvar a Guanacasteca.

Ronny Cortés, el hombre que promete salvar a Guanacasteca

El empresario Ronny Cortés, patrocinador de ADG, aseguró que está dispuesto a desembolsar un millón de dólares para salvar al club, aunque por supuesto que puso algunas condiciones.

En una entrevista con el diario La Teja, aseguró que su idea es ser presidente de la institución, lo que lo llevaría a hacer esa inversión de USD 1.000.000, y aclaró que sumaría a Erick “Cubo” Torres como su mano derecha.

Mauricio Soria renunció este sábado y luego se echó para atrás. (Instagram)

La palabra del ¿salvador? de Guanacasteca

“La gente me pide que sea presidente, si tengo que llegar para cambiar cosas lo haría aunque sea un año”, aseguró el empresario en declaraciones al mencionado medio. “Yo apoyo a los jugadores en que Jorge Arias renuncie, los comprendo. Son puros celos porque la gente me pide a mí, pero no iría a hacer cosas que no son, iría para mejorar”, agregó Cortés.

“Es la peor pesadilla para un empresario que quiere a esta institución sin ningún interés. La situación me decepciona, pido un cambio ya, hoy mismo, de junta directiva, aunque me manden a echar, pido cambio de toda la junta directiva, que se vayan todos”, agregó Ronny y rápidamente escaló la situación.

El Cubo Torres y Ronny Cortés son amigos. (Facebook)

“Estoy con los jugadores. Si me ponen de aguatero, voy de aguatero; si me ponen de presidente, invierto un millón de dólares de entrada. Aquí tengo al Cubo Torres que iría conmigo, ya me dijo ‘vamos, yo le ayudo, le pongo eso en orden, traigo jugadores de México, de donde sea y levantamos al equipo’”, explicó Cortés