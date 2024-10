Cuando parecía que Saprissa comenzaba a levantar después de un mal comienzo de temporada, todo se desmoronó. Es que si bien el equipo sigue peleando arriba en el torneo local, este martes sufrió una estrepitosa eliminación en la Copa Centroamericana.

La derrota por 3-0 ante Antigua en La Cueva quedará marcada en la historia más oscura del club, que soñaba con meterse en semifinales pero nuevamente, como en 2023 contra Real Estelí, el sueño internacional quedó trunco.

Encima, a la escandalosa eliminación hay que sumarle otros condimentos: los enfrentamientos de Vladimir Quesada con el vestuario, que el DT ya puso su renuncia a disposición y ahora, la furia que desató Mariano Torres en los pasillos del estadio.

Mariano Torres explotó tras la eliminación de Saprissa

El capitán de Saprissa, que regresó ayer tras una lesión e ingresó para el inicio del segundo tiempo, dio la cara ante la prensa luego de la derrota pero no todo terminó tranquilo sino que el argentino se enojó con un periodista que le preguntó qué pensaba ahora sobre sus dichos del 2023 cuando aseguró que la Copa Centroamericana no era importante.

“¿Cuándo dije eso? Yo no dije que no era un torneo importante. No mientas, ¿por qué mentís? Estás equivocado, yo nunca dije que no era un torneo importante, dije que no era el más importante, ¿entendés qué quiere decir eso?”, increpó Torres, con muy mal modo, al trabajador de prensa.

“Vos estás equivocado, decís cualquier cosa, decís lo que te da la gana, no decís lo que te estoy diciendo yo. Es un torneo importante pero no es más importante que el que viene, que te da el Mundial de clubes”, aseguró Mariano en referencia a la Copa de Campeones para la que Saprissa antes deberá jugar un repechaje.

¿Qué dijo Mariano Torres del partido de Saprissa con Antigua?

Antes de este feroz cruce con un periodista, Torres dio la cara y se hizo cargo de la eliminación. “Sólo queda pedirle disculpas a la afición, no fue un buen partido para nosotros y de ahí el resultado”, explicó y pidió cambiar rápido de página.

“Ahora toca pelear el repechaje y lo que viene por delante. Tenemos un equipo tan grande que no podemos bajar la cabeza”, concluyó el capitán morado.