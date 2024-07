En sus redes sociales, David Beckhan compartió una imagen que hizo enloquecer a todos los aficionados del Saprissa. El dueño del Inter Miami, y uno de los mejores pateadores de tiros libres de la historia, compartió una imagen junto a su esposa: ambos vestidos de morado.

Las fotos se volvieron virales debido al particular color que ambos tenían puesto. Él se encontraba de traje y ella, Victoria Beckham, de vestido. Ambos lucieron sus increíbles figuras con el color tradicional de uno de los grandes clubes de Costa Rica.

¿Por qué motivo compartieron esto en redes sociales?

Lamentablemente para los fanáticos del Saprissa, David Beckham no hizo esto por el equipo tico, sino que fue por el aniversario de su boda. En la celebración de sus 25 años juntos, se volvieron a vestir como lo hicieron durante su casamiento.

Usaron el mismo vestido y traje que en ese entonces, una demostración de como se cuidan físicamente. Los dos pudieron ponerse la misma ropa que utilizaban en 1999, cuando David era todavía futbolista en actividad.

La publicación de David Beckham junto a su esposa.

La publicación generó mucha repercusión en las redes sociales y sobre todo entre los Morados. Más allá de que no era por ellos, no pudieron aprovecharlo para asegurar que el ex jugador inglés es un fanático más del Sapri.