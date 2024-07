En estos días se había hablado mucho sobre el nuevo fichaje de Deportivo Saprissa. El conjunto morado quería repatriar a un juvenil que se fue a probar a Estados Unidos, fue fichado por un equipo de la MLS y ahora regresará a préstamo.

¿Cuál es el nuevo fichaje del Saprissa?

Los Morados confirmaron hoy el anuncio de la llegada de Gino Vivi, extremo de 23 años que pertenece a Los Angeles Galaxy. El futbolista llega a préstamo por seis meses y luego deberá regresar al fútbol estadounidense.

Hace días que se hablaba de su posible llegada, pero recién hoy se pudo hacer oficial. El futbolista ya fue presentado oficialmente en las redes sociales y se entrena bajo las órdenes de Vladimir Quesada.

La idea, tanto del entrenador como de los directivos, es que Gino pueda estar presente en la final de la Supercopa de Costa Rica contra Herediano. Ante muchas bajas por jugadores que fueron parte de la Copa América, su participación puede ser una gran noticia.

“Traigo muchísima madurez y aprendizaje, he estado 5 años fuera del país, me fui con 18 años, uno cambia como persona, en la parte futbolística he cambiado muchísimo”, comenzó declarando Gino Vivi ante la prensa del club.

Y agregó: “Lo tomo con mucha responsabilidad de saber a donde vengo y ver como el equipo ha tenido esa superioridad en el torneo nacional y espero que eso se mantenga e ir por el pentacampeonato. El hecho de volver, me llena de muchísima emoción de venir aportar lo que puedo”.

Gino Vivi explicó por qué eligió volver al Saprissa

Gino Vivi contó los motivos que lo llevaron a regresar al Morado: “Es un buen momento en lo personal, por la situación en la que me encontraba en el Galaxy, que no tenía un cupo internacional más en el equipo y siempre mi aspiración era tener minutos con el primer equipo, pero llegó a un punto en que ya no podía controlar eso, y la oportunidad de venir a esta institución es grandísima”, aseguró en un video enviado por el departamento de prensa de los morados”.