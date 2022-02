El lateral izquierdo ex mundialista con Costa Rica en el histórico Mundial de Brasil 2014, Waylon Francis, fue presentado oficialmente como refuerzo del campeón nacional, el Club Sport Herediano. El defensor había estampado su firma por un periodo de 3 años que corresponden a tres torneos cortos.

Francis, de 31 años, llega procedente de la Major League Soccer (MLS), donde jugaba desde el 2014 con el equipo de Seattle Sounders pero principalmente Columbus Crew, equipo que sí le hizo una oferta para que siguiera en Estados Unidos pero que no llenó las expectativas del jugador.

“Herediano siempre va a haber competencia por eso es el campeón nacional, tengo que trabajar para estar bien físicamente, me he tenido que adaptar al fútbol nacional porque han sido 8 años afuera y el cambio no es fácil”, declaró el jugador, quien espera ser tomado en cuenta muy pronto por el técnico Jeaustin Campos.

Un aspecto llamativo es que Francis se reencontró con dos futbolistas que tuvo de compañeros hace más de ocho años, como lo son el mediocampista Oscar Esteban Granados, y el delantero Yendrick Ruiz. Estos históricos jugadores florenses son los líderes del 29 veces campeón en el balompié costarricense, y le dieron la bienvenida al experimentado defensor por la banda izquierda.

“Para mí es importante encontrar a jugadores que quedamos campeones porque son personas que conozco bien, líderes dentro y fuera de la cancha y puedo compartir con ellos y contarles las experiencias sobre cómo se manejan las cosas allá, eso les va a ayudar para que puedan aprender. También será importante para que me hablen del fútbol nacional porque son muchos años de no estar acá”, concluyó el lateral, quien fue campeón con el Team en el Verano 2012 y el Verano 2013.