El mundo futbolístico se detiene este fin de semana; el partido más mediático del planeta tendrá una nueva jornada este domingo por la tarde cuando el F.C. Barcelona reciba en su casa al Real Madrid por la fecha 10 de la Liga Española. Millones de personas alrededor del mundo serán testigos, una vez más, del desarrollo del clásico, los equipos más laureados del orbe.

Durante toda esta semana ha sido el tema central de los principales medios de comunicación deportivos alrededor del mundo; hay videos, fotografías, chota, comentarios, secciones especiales, goles de clásicos anteriores, reseñas, rumores, quinielas y un sinfín de material periodístico para todos los gustos.

ADN español en Costa Rica

Si el clásico español por sí solo ya despierta el interés de todo fiebre del fútbol, esta ocasión es aún mas especial para los costarricenses. La organización de La Liga Española aprovechó la coyuntura actual para producir un video donde involucran a los 2 clubes más grandes de Costa Rica.

¿Las razones? Pues es sencilla; los gerentes deportivos de estas intituciones tienen algo en común más allá de su cargo; ambos son españoles y como tales, no escapan a la emoción de una nueva edición del clásico español. Así o dejaron ver en el video realizado y publicado en las redes oficiales del torneo ibérico.

En el audiovisual se puede ver a Agustín Lleida (Alajuelense) y a su homólogo Ángel Catalina (Saprissa) en una serie de interacciones donde responden preguntas sobre el clásico, lo que sienten, lo que significa para ellos, el ambiente alrededor del juego y los clásicos que más recuerdan.

También les piden reconocer alguna influencia de los equipos ibéricos en sus clubes. Luego de responder con detalle lo que ellos consideran factores de influencia en sus clubes, ambos dicen estar siempre abiertos a copiar lo bueno y lo mejor que tanto los "merengues" como los "culés" ofrecen. En este particular, Lleida fue un poco más específico en señalar que se decanta un poco más por la filosofía de juego de los blaugranas, además destaca su afinidad con los catalanes por la relación que tuvo la máxima figura alajuelense, Alejandro Morera Soto en ese club.

Pero no todos los reflectores estaban puestos en el duelo español, también aprovecharon la oportunidad para hablar sobre el clásico costarricense que está a la vuelta de la esquina (sábado 30 de octubre), ambos tienen claro que aunque se juegan los mismos 3 puntos de cualquier compromiso, no se trata de un partido más; el clásico es tema aparte y el ambiente, la afición y los medios no dejan de recordárselos. Catalina metió picante al decir que esperaba repetir los dos últimos resultados (4-2 y 4-1 en favor de Saprissa). Por su parte, el rojinegro vaticinó un 2 por 1 e favor de los leones.

Volviendo a la liga española, el Barcelona llegará urgido de conseguir la victoria tras un arranque gris en el torneo, donde marchan en la posición 7, mientras que el club blanco se ubica en la casilla número 2, con 27 unidades, solamente detrás de la Real Sociedad, líder del campeonato, con 20 puntos.

El compromiso será en el Camp Nou, este domingo a las 8:15 am (hora de Cost Rica) y será el primer clásico de la temporada española, donde además ya se permite la presencia de público en la tribuna.