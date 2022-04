El guardameta costarricense Víctor Bolívar arremetió con todo contra aficionados de su club Sololá, tras múltiples cuestionamientos, silbidos y ofensas que ha recibido el equipo ante el mal momento que atraviesan en el torneo guatemalteco.

Este portero nacional había conseguido el ascenso de categoría siendo incluso figura durante el torneo de segunda división, sin embargo, ahora pasó a ser foco de las críticas de un sector de la hinchada.

“Me voy molesto con la gente vulgar, que es la única palabra que les cabe. Gente que no apoya y solo es criticar, con esa gente no contamos. Contamos con la gente que nos apoya día a día porque no es fácil estar acá (Sololá). Jugamos contra grandes rivales y es muy difícil porque la gente no entiende todos los sacrificios que uno hace para estar acá”, manifestó Bolivar a ‘Tigo Sports’.

El arquero tico añadió: “Yo amo a este equipo, hago todo por el club y me esfuerzo. He jugado lesionado, desgarrado, con dedos quebrados, con contracturas y la gente al final no ve ese esfuerzo que uno hace. Me quedo con la gente que me aprecia, me apoya y me quiere. Vamos a seguir tratando de salvar a Sololá y la verdad estoy dolido por la afición que no apoya, es muy triste”.

Bolívar estalló y lanzó estas fuertes declaraciones debido a la molestia por el poco valor que le está dando la afición a los esfuerzos físicos y deportivos que ha realizado a sus 38 años.