Tras anunciar la llegada de Francisco Rodríguez, Saprissa va por otro delantero que tiene un mundial con la Sub 17 en su espalda.

Luego de caer en la gran final ante Herediano, Saprissa empezó a moverse mucho en el mercado de pases y ya cerró a su primer refuerzo. Los Morados hicieron oficial la llegada de Francisco Rodríguez, delantero que arriba a la institución tras no contar con mucha continuidad en el equipo florense.

Pero este no es el único atacante por el que negocia Ángel Catalina. El director deportivo del Sapri tiene en carpeta a Andy Reyes, quien no renovó su contrato con el Cartaginés y se encuentra como agente libre. Las charlas están muy avanzadas y no sería raro que sea presentado en estos días.

El delantero de 22 años viene de un Apertura 2021 en el que disputó 22 encuentros con los Brumosos, aunque fue titular en solo 4 de ellos y no marcó ningún tanto. Antes de llegar a la institución del Cartago, el juvenil estuvo en Pasching y Austria Lustenau, dos equipos de la Segunda División de Austria.

Reyes cuenta también con un pasado mundialista, ya que, participó Copa Mundial Sub-17 de 2015 y jugó los 4 partidos anotando un gol. También formó parte de la Sub 20 que intentó clasificar a la máxima competición internacional. Nunca le dieron la oportunidad de representar a la Sele mayor.

Estos fichajes están haciendo un poco de ruido en los aficionados del Saprissa. Ángel Catalina avisó que iría a buscar futbolistas del ámbito local, pero los Morados no están muy contentos de que sean jugadores sin ritmo o con flojos torneos. Veremos si pueden cambiar sus presentes en el equipo dirigido por Iñaki Alonso.