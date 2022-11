El Apertura 2022 de la Liga Promérica de Costa Rica está a solo 90 minutos de concluir. Su campeón se conocerá este sábado 5 de noviembre, cuando desde las 3 PM se enfrenten el Deportivo Saprissa y el Club Sport Herediano en el Coyella Fonseca, por el duelo de vuelta de la Gran Final.

Los morados tienen una ventaja considerable, teniendo en cuenta que ganaron por 2-0 en la ida que se llevó a cabo en la cueva. En suelo propio tuvieron un gran apoyo de su afición, que por segunda ocasión consecutiva efectuó un recibimiento más que soberbio, con un mosaico de Pennywise, el diabólico payaso de "It".

Un nuevo recibimiento, una nueva sanción

Tal como en la última vez, el Tribunal de Disciplina volvió a castigar a los tibaseños por el uso de elementos que están prohibidos. "Multa de 200.000 colones (...) por el ingreso de objetos no permitidos (bombas de humo) al estadio por parte de la afición por segunda ocasión en la temporada", se puede observar en el boletín de sanciones.

Por si esto fuera poco, también fueron penados con otros 200.000 por "lanzamiento de objetos no peligrosos"; 300.000 por "lanzamiento de objetos peligrosos que no contactaron" a nadie dentro del campo de juego y 400.000 más debido a que "por tercera ocasión en la temporada no se destacan las zonas amarillas en las graderías".

El Team también deberá pagar 200.000 de la divisa tica "por incurrir en conducta incorrecta por tercera ocasión en la temporada". Finalmente, rechazaron el recurso de convocatoria y apelación del Saprissa por la sanción a Aaron Cruz.