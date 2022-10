Esta noche, el Deportivo Saprissa enfrentó al Club Sport Herediano en el duelo de ida de la Gran Final del Torneo Apertura 2022. Sin embargo, minutos antes de que comenzara este enfrentamiento, la afición local convirtió a La Cueva en una tarde de terror, brindándole un recibimiento increíble a su club.

Durante el mismo, se desplegó una enorme pancarta con la imagen del payaso de la famosa película "It" y, al rededor, había un importante mosaico con colores morado y negro. Todo esto, coronado con las palabras "No jugués con nosotros" en mayúscula. Sin dudas, algo que captó la atención tanto del público como de los televidentes. Pero, ¿quién es pennywise?

En medio de la celebración de Halloween 2022, Saprissa empleó a Pennywise, el diabólico payaso de la novela de Stephen King de 1986. Se trata de un escalofriante ser que en las películas, suele mostrarse como el diabólico payaso bailarín, pero también con la habilidad de tomar la forma de los peores miedos de sus víctimas, por ejemplo, lobo, momia, persona con lepra, pirañas, sanguijuelas, y muchas más criaturas y terrores.

Cabe recordar que semanas atrás, los saprissistas habían innovado con un recibimiento basado en la palabra "Dracarys" relacionado con dragones de las afamadas series de HBO, Game of Thrones y House of the Dragon, y esto ligado con la mascota oficial del Saprissa, el mítico Monstruo.