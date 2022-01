Luego de la necesaria pausa para recuperar energías y disfrutar de las fiestas navideñas y de fin de año, el primer equipo del Deportivo Saprissa retornó este lunes a las prácticas en el estadio Ricardo Saprissa, con la mirada puesta en el inicio del torneo en los próximos días.

Los morados junto al herediano fueron los equipos que acabaron más tarde el año, pues ambos disputaron las finales nacionales del Apertura 2021; al final la suerte sonrío a los florenses quienes levantaron el trofeo de campeones y el monstruo sumó un subcampeonato a sus vitrinas.

Saprissa volvió a la acción

Pero el Clausura 2022 está a la vuelta de la esquina y los morados ya se preparan con todo para el nuevo reto. Este lunes el plantel se realizó pruebas médicas entrenó con balón, a sus filas se sumaron los delanteros Andy Reyes y Francisco Rodríguez y esta mañana se anunció la incorporación de Ryan Bolaños, lateral proveniente del Cartaginés.

Además, los rumores en redes sociales y en medios de comunicación deportivos señalan que la dirigencia estaría negociando la llegada de dos legionarios muy conocidos en nuestro país, como lo son Bryan Oviedo y el defensor Francisco Calvo y no se descartan las llegada de otros jugadores extranjeros, entre ellos, el delantero ecuatoriano Juan Anangonó, estrella del comunicaciones de Guatemala en la presente temporada.

El club morado no ha dejado de agitar el mercado de pases desde hace varios días también con anuncios de salidas imortantes en su plantel. En este éxodo dejaron de vestir la casaca del monstruo: Jossimar Pemberton, Yostin Salinas, Michael Barrantes, Jose Luis Hernández y David Ramírez.

Ángel Luis Catalina, Gerente Deportivo del la institución tibaseña, ha hecho 9 contrataciones durante su gestión, pero ninguna de ellas de peso y los reclamos se leen por cientos en las redes sociales, no obstante, el formato dle torneo tico le ha permitido salir bien librado a pesar de no golpear la mesa con fichajes de lujo como sí lo ha hecho su archrrival, Alajuelense, quienes al contrario, no han ganado prácticamente nada.

El Clausura 2022 dará inicio este 12 de enero con 6 partidos programados y el monstruo iniciará el camino a la 37 contra Guanacasteca en casa de los pamperos.