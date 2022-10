A lo largo de su historia, la selección de fútbol de Costa Rica ha ofrecido diversas alegrías a su afición. Sin ir más lejos, la clasificación obtenida para asistir a la Copa del Mundo Qatar 2022, para la cual tuvo que derrotar en el repechaje al conjunto de Nueva Zelanda. Sin embargo, aún queda en el recuerdo de los aficionados lo ocurrido en Brasil 2014, cuando se convirtió, sin lugar a dudas, en la revelación de ese torneo.

Una historia de David vs. 3 Goliat en el considerado grupo de la muerte, donde la selección tica sorprendió a propios y extraños, doblegando a 3 campeones del mundo e imponiéndose en la cima del grupo D. A tan sólo unos días para que comience un nuevo Mundial, daremos un repaso por lo que fue esa fase de grupos de Brasil 2014 para el combinado costarricense, donde se mantuvo invicta y sólo recibió un gol en contra ante rivales de gran entidad en el balompié internacional.

Costa Rica vs. Uruguay

Previo al Mundial, Costa Rica llegaba como la cenicienta del Grupo D, por lo que se esperaba muy poco del combinado tico, más por los rivales que tenía enfrente que por la fortaleza del equipo. Así que el primer encuentro, ante el conjunto de Uruguay, parecía el más accesible de los 3 para la Sele, aunque todo indicaba que se resolvería, muy probablemente, a favor de los charrúas.

Y así lo parecía, especialmente tras el tanto de Cavani (24', de penal). Sin embargo, una segunda parte de ensueño lo cambiaría todo para Costa Rica. Lo goles de Campbell (54') y Duarte (57') hicieron que los ticos dieran la vuelta al marcador, mientras que Ureña (84') sentenciaría el compromiso a favor de los centroamericanos. Primera jornada, 3 puntos. No era un mal botín, pero Costa Rica quería más que eso.

Costa Rica vs. Italia

Si había un partido complicado para Costa Rica, probablemente era ante los italianos. La Azurra venció a Inglaterra por 2-1 en la primera jornada, por lo que llegaba muy sólida para el segundo partido.

Y, nuevamente, ¡se impondrían los ticos! Un solitario gol de Ruiz (44') bastó no sólo para doblegar a otra selección campeona del mundo, sino también para clasificar matemáticamente a octavos de final. Italia, por su parte, no se podría imaginar que el triunfo ante Inglaterra sería su última victoria en los Mundiales hasta la fecha, puesto que no sólo no podría vencer a Uruguay en el último partido de ese torneo (0-1 ante los charrúas), sino que tampoco se clasificaría para los eventos de 2018 y 2022.

Costa Rica vs. Inglaterra

Llegar al tercer encuentro de la fase de grupos ya clasificados a octavos de final era un sueño hecho realidad. Sin embargo, la Sele quería más ante el tercer campeón del mundo que le tocaba enfrentar, una Inglaterra que llegaba ya eliminada y sin ningún tipo de aspiración en el torneo.

El resultado final sería un empate a 0, que les sirvió a los ticos para confirmar el liderato en el grupo D, con 7 unidades y para que los ingleses pudieran llevarse al menos 1 punto en una Copa del Mundo para olvidar.

Esta fase de grupos de Brasil 2014 fue para enmarcar por parte de Costa Rica. Una gesta histórica por parte de los ticos que ningún aficionado del fútbol podrá olvidar. No conforme con eso, avanzaría hasta la ronda de cuartos de final, instancia en la que Países Bajos acabaría con el sueño de la Sele de llegar a unas históricas semifinales.