Paulo César Wanchope logró su primer título como entrenador a nivel de clubes, al ganar con el Club Sport Cartaginés el Torneo de Copa 2022, en una disputada final ante el Club Sport Herediano que terminó con marcador global de 3-2 en favor de los brumosos.

En 14 años como técnico, Wanchope ha dirigido a Herediano (2008-2009), Uruguay (2011), Selección de Costa Rica (2014-2015), Cartaginés (2018), Herediano (2018), Pérez Zeledón (2011) y nuevamente con Cartaginés, club con el que recién levantó un título.

“Lo tomo con mucha alegría, dándole siempre gracias a Dios, ha sido un camino duro y complicado, he tomado decisiones no muy acertadas, pero eso te la posibilidad de crecer como persona y como profesional”, declaró Wanchope a UNAFUT tras conseguir la copa.

“Es un mercado muy pequeño en el país, he tenido opciones en el exterior, pero consideraba que en ese momento no eran idóneos, sobre todo porque me gusta estar con mi familia y había que tener paciencia para tomar buenas decisiones, la tuve y se me dio la posibilidad de regresar al Cartaginés”, agregó el estratega.

Wanchope empezará a trabajar desde ya en la preparación del Cartaginés para el Torneo de Clausura 2023 de la Liga Promérica, pactada para iniciar el 15 de enero en una jornada inaugural donde se enfrentarán al Pérez Zeledón.