Este domingo, Paris Saint-Germain recibirá a Auxerre en la decimoquinta y última fecha de la Ligue 1 previo al Mundial de Qatar 2022. Según dijo Christophe Galtier, iba a evaluar la chance de darle minutos a Keylor Navas, aunque el tico no entró en la convocatoria. Sí lo hizo, por ejemplo, Lionel Messi, quien podría sumar minutos junto a las demás estrellas del equipo.

PSG vs Auxerre: fecha, horario y cómo ver el partido en TV e internet

PSG y Auxerre jugarán mañana, domingo 13 de noviembre, a partir de las 6:00 a.m. de Centroamérica (7:00 de Panamá) en el Parque de los Príncipes. A continuación, los canales que emitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO en Costa Rica, el resto de la región y Estados Unidos.

Costa Rica: ESPN 2 y Star+

El Salvador: ESPN 2 y Star+

Guatemala: ESPN 2 y Star+

Honduras: ESPN 2 y Star+

Nicaragua: ESPN 2 y Star+

Panamá: ESPN 2 y Star+

ESPN 2 y Star+ Estados Unidos: beIN SPORTS

PSG vs Auxerre: cómo llegan los parisinos

"No le voy a dar descanso a nadie. Todos los jugadores están disponibles, excepto Fabián Ruiz. Ya veremos lo de Keylor Navas, hoy (viernes) ha vuelto a entrenar. Veremos su estado de forma y la evolución que ha tenido con el problema que acarreaba", había dicho Galtier. Sin embargo, el ex Real Madrid no se recuperó a tiempo y no entró en la convocatoria a once días del primer cotejo de Costa Rica en Qatar 2022.

PSG, líder invicto de la Ligue 1, viene de imponerse 4-3 a Troyes, 2-1 a Juventus en la última fecha de la fase de grupos de la Champions League (quedó emparejado en octavos con Bayern Munich) y 2-1 a Lorient.

PSG vs Auxerre: cómo llegan los auxerrois

Auxerre marcha decimoquinto en la clasificación. Con la llegada de Christophe Pélissier al banquillo vencieron 1-0 a Ajaccio e igualaron 1-1 con Troyes, cortando así una mala racha que se extendió a lo largo de ocho jornadas. Recordemos que los campeones de la Ligue 1 en 1995 regresaron a la máxima categoría este año, luego de un periplo que duró diez años.

PSG vs Auxerre: posibles alineaciones

PSG:

Gianluigi Donnarumma; Nordi Mukiele, Sergio Ramos, Presnel Kimpembe; Achraf Hakimi, Renato Sanches, Marco Verratti, Vitinha, Juan Bernat; Neymar; Carlos Soler, Kylian Mbappé.

Auxerre:

Benoit Costil; Rayan Raveloson, Jubal, Julian Jeanvier, Gideon Mensah; Lassine Sinayoko, Biramá Touré, Hamza Sakhi, Gauthier Hein; M´Baye Niang, Nuno Da Costa.