El volante herediano volvió a aparecer y dejó claro que el proceso que afronta no le ha restado el espíritu deportivo y volverá más fuerte que antes.

El pasado 20 de octubre todo cambió para el mediocampista del Herediano, Orlando Galo; tras lograr un inmejorable torneo tanto con su club como con la Selección Nacional, todo hacía indicar que el lateral cerraría con broche de oro el 2022.

Sin embargo llegó la noticia menos pensada, FIFA comunicó que al jugador floresnse se le detectó una sustancia prohibida en una de las muestras tomadas luego de un partido, lo que significaba una suspensión de por lo menos 6 meses y con ello se esfumó su aspiración de ser parte de la Sele en el Mundial de Qatar.

Cabeza arriba y promesa de regreso

La noticia golpeó a todos por igual, prensa, afición, selección y por supuesto, al propio jugador que se ha mantenido al margen de la competencia y con un perfil muy bajo. No obstante, este martes, Galo dio algunas declaraciones donde se le ve más animado y positivo.

"Vamos a levantar la cabeza, el jugador que ven siempre corriendo en la cancha lo van a volver a ver con más iniciativa y más esfuerzo" anunció el lateral del Herediano este martes.

También se refirió a su forma de ver el fútbol tras la situacion que está atravesando y cómo se toma todo este lapso fuera de las canchas y de la acción.

"La ilusión siempre está, la chispita del fútbol y amor al fútbol nunca se me va acabar, son situaciones que le pasan a un futbolista o como una simple lesión que lo puede dejar fuera del fútbol o de una Mundial, es otra parte diferente lo que me está pasando a mí..." agregó el ex seleccionado.

La etapa de investigación por el caso del tico aún no inicia y por lo pronto se encuentra a la espara de novedades sobre este proceso, que podría llevar desde meses hasta años para ser resuelto.