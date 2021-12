El mercado de fichajes de la Liga Promérica de Costa Rica ha dado comienzo. Los primeros nombres empiezan a sumarse a una danza que aún va por sus pasos iniciales, aunque eso no exime de sorpresas al ambiente futbolístico en la nación tica. Sin ir más lejos, este jueves se anuncio la partida de Michael Barrantes, uno de los referentes del Saprissa.

El propio jugador fue quien dio la noticia, compartiendo un extenso y sentido mensaje en su cuenta oficial de Instagram: "Hoy termina un ciclo más en mi carrera deportiva. Le quiero dar gracias a Dios, a mi familia, mis amigos, a la afición morada, a todos mis compañeros, Gerentes, Cuerpo Técnicos, Utileros, Masajistas, Fisioterapeutas, Doctores, Nutricionista y cada una de las personas que trabajan para el Saprissa que hacen todo lo posible en cada entrenamiento y partido para que todo salga bien".

"Agradecerle a toda la afición morada que de muchas formas manifestaron su apoyo incondicional y me dieron sus muestras de cariño. Me voy con la frente en alto y sobre todo con la tranquilidad de haber cumplido en cada uno de los entrenamientos y sobre todo en cada uno de los partidos que jugué, siempre me entregué al máximo, siempre dando la última gota de sudor por esta camiseta, sin importar cuál podría ser la consecuencia y el resultado final. MUCHAS GRACIAS MORADOS", concluyó la misiva.

El Saprissa también anunció su partida en las redes sociales: "Por tu coraje y amor a estos colores, siempre serás parte de nuestra familia. ¡La Cueva nunca te olvidará, Barrantes!". Además, le dedicaron toda una nota por su trayectoria en el monstruo morado y los títulos que obtuvo.

Estos últimos fueron, a saber: seis de la Liga Promérica y uno internacional, el de la Liga Concacaf 2019. "El Deportivo Saprissa le desea el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos a Michael Barrantes. ¡Gracias!", cierra el informe.