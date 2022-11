La Selección de Costa Rica está en boca de todos en Centroamérica, luego que está a pocos días de debutar en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Mariano Torres, capitán y jugador de Saprissa nuevamente manifestó que tuvo el deseo de defender los colores de los ticos, lo que sin duda le hubiera dado la oportunidad de jugar un Mundial.

Torres fue abordado por los medios de comunicación y fue consultado sobre La Sele, así como que le hubiera parecido ser parte del combinado nacional. El argentino fue claro en decir que siempre ha tenido ese deseo, pero nunca hubo un acercamiento de la Federación y ellos tampoco dieron ese paso para los trámites de nacionalización.

“Ya lo he hablado varias veces, me hubiese encantado defender a este país dentro de una cancha, era una ilusión grande, ya lo he dicho los que me han querido ayudar son gente del club, de Saprissa, de la Federación nunca se han preocupado por eso, para mí siempre para mi era una ilusión, pero para ellos no tanto”, dijo Torres.

El centrocampista llegó a Costa Rica en el 2016, cuando fue fichado por Saprissa, desde ese entonces se ha convertido en un referente del club, así como uno de los mejores extranjeros que ha tenido la Liga local en los últimos años. Por el tiempo que lleva radicando en el país, no hubiera tenido problemas para obtener la doble nacionalidad.

Mariano Torres de 35 años ha logrado ganar todos los títulos posibles con la camiseta del Monstruo Morado, en especial se contabilizan cinco campeonatos de liga y uno de la Liga Concacaf, quedando pendiente solo la Concachampions.