Luego de estampar su nombre en una de las páginas más gloriosas en el fútbol nacional, como máximo goleador extranjero, el cubano Marcel Hernández va un poco más allá del fútbol y habló de su persona, del momento que vive y de su sentir como residente en Costa Rica, tras casi 4 años radicado en suelo centroamericano.

Esta mañana, el histórico delantero conversó con Teletica Radio donde fue invitado para hablar de su nuevo récord y de su situación actual en el fútbol costarricense. Tras hablar un poco de sus números, el atacante sorprendió a los presentes y a más de un radioescucha, con algunas declaraciones en torno a su plan de vida.

Quiero vivir en Costa Rica toda la vida

Durante su intervención, Hernández manifestó que tiene en mente quedarse viviendo en Costa Rica, e incluso planea traerse a su familia para suelo centroamericano.

“Quiero vivir en Costa Rica toda la vida. Es un país con una idiosincrasia muy linda. No tener ejército, personas cordiales, entretenidas, se habla español. Quiero traer a mi mamá, a mis amigos. Es muy entretenido, es diverso. La posibilidad de irme de Costa Rica no es totalmente cierta” señaló el histórico goleador.

No obstante, ante las preguntas en torno a su posible vinculación en algún club fuera de las fronteras ticas, Marcel fue claro al señalar que posee múltiples opciones, pero que estas serán contestadas hasta que acabe el presente torneo, ya sea como campeón, o quedando fuera de competencia con Cartaginés.

“No te voy a mentir, hay ofertas sobre la mesa, pero no hay una respuesta de parte de Marcel. No habrá una respuesta hasta el día que termine el torneo o hasta que alce el trofeo. Después de ese tiempo es que voy a tomar decisiones con base a mi futuro. No es prudente ahora tomar una decisión, tengo que estar enfocado en mi presente que es Cartaginés” agregó el caribeño.

El atacante vive un gran momento en lo deportivo, momento que ratificó este martes con una gran noche, anotando triplete ante Grecía, haciendo un juego brillante, colocándose como líder en solitario de la tabla de goleo y para cerrar, convirtiéndose en el máximo goleador extranjero en la historia del fútbol de la primera división.

Durante sus -poco menos- de 4 años en el páis, Hernández no ha estado excento de críticas a pesar de su extraordinario rendimiento en cancha. Ante estos cuestionamientos, el ariete respondió: “Hay que seguir callando bocas, hay números que no entiendo cómo hay personas que dicen las cosas que dicen. Hay otro montón de personas que sí valoran el trabajo, sacrificio y no se ponen una venda en los ojos”

Otro tema que ha sido recurrente en el cubano es su profundo agradecimiento con el país, con los aficionados y con quien lo trajo hasta acá; Paulo César Wanchope. Lo ha manifestado así desde sus primeros días en suelo costarricense y el cariño que ha desarrollado lo transmite cada que puede.

“Recuerdo que siempre visualicé la Liga de Costa Rica como un sueño, como algo en lo que no me veía, sobre todo por la política de mi país. Fue de la mano del recibimiento acá, no fue bueno, porque uno es cubano. Bajo ese concepto vine, le doy gracias a Wanchope por darme la oportunidad cuando nadie me la quería dar. Es un sueño hecho realidad lo de hoy” manifestó en micrófonos el goleador.

El cubano vive su momento y sobre su futuro, habrá que esperar, tal parece que salir campeón con el Cartaginés es algo que se toma muy en serio, el resto lo decidirá con calma.