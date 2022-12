El entrenador de la Selección de Fútbol de España advirtió que no se fía ni de Japón ni de La Sele en la definición del Grupo E.

Luis Enrique respeta a Costa Rica: "No se la puede descartar"

Este jueves 1 de diciembre por la tarde se definirá el destino de los integrantes del Grupo E de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Qatar 2022. España buscará vencer a Japón para llevarse el liderato sin depender de lo que pase entre Costa Rica y Alemania, que se jugarán el pasaje a la próxima instancia.

Previo al choque ante los asiáticos el entrenador del seleccionado ibérico, Luis Enrique, volvió a realizar una transmisión vía Twitch para sus seguidores. Allí realizó un análisis de lo hecho hasta ahora por La Furia Roja, así como también lo que vendrá para ellos en la recta final de esta atrapante zona.

"Japón es muy bien trabajada. Nos enfrentamos a ellos en los Juegos. Siete de los nuestros estuvieron allí. Muy dinámicos, rápidos, muy pesados porque presionan. Destaco el centro de campo, a los que es muy complicado quitarles el balón. Es una gran prueba para nosotros", manifestó el ex-jugador.

Tras ello, también le dedicó respetuosas palabras a los ticos: "¿Alguien puede descartar a Costa Rica? No. (...) Imagina: vamos 0-0 en los dos partidos y en el 95′ de los dos marcan Japón y Costa Rica. Estás fuera. No podemos hacer la cuenta, el deporte de alto nivel no sabe de especulaciones".

Cabe destacar que los cuatro elencos tienen posibilidades tanto de ser hasta líderes de grupo como de quedar eliminados en la primera instancia del certamen. ¿Quiénes avanzar a los octavos?