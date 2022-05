Todo juega de aquí en adelante para Saprissa, ganar todos sus encuentros no le garantizan nada, por lo que le apuestan a la suerte en los resultados ajenos.

El clausura 2022 no ha sido precisamente un lecho de rosas para el conjunto morado, quienes viven en carne porpia la amenaza de quedarse por fuera de la segunda fase, luego de un torneo donde ha dado tumbos a lo largo de 18 jornadas; sin embargo, las últimos dos victorias le brindan una bocanada al monstruo.

Pero para mala suerte de lo morados, incluso ganar los partidos que le restan no es suficiente para garantizarse su presencia en la zona de priviegio. Los morados necesitan sumar de a 3 en todos su juegos pero además dependen de resultados ajenos.

A cruzar los dedos

Así las cosas, el escenario perfecto para el monstruo en esta jornada 19 es el siguiente:

Saprissa vs Guadalupe : Que gane Saprissa

: Que gane Saprissa Grecia vs Alajuelense : Que gane Alajuelense

: Que gane Alajuelense Pérez Zeledón vs Sporting : Que empaten

: Que empaten Jicaral vs San Carlos : Que gane Jicaral o que empaten

De concretarse esta cobinación de resultados, los morados podrían ponerse a solo 3 puntos de la zona de clasificación, con 3 partidos aún por disputarse y muchas opciones de meterse en la gran fiesta según el calendario.

El itinerario del Saprissa antes de acabar la primera fase arranca esta noche ante Guadalupe en el Colleya Fonseca, luego reciben en la Cueva del Monstruo a Jicaral el próximo domingo a las 5 de la tarde (hora de CRC). Posteriormente reciben a un Sporting que viene en franco descenso en su rendimiento y cierran en jornada 22 ante Grecia en casa de los griegos.

Pese a la situacón que viven los morados, su técnico, Jeaustin Campos, no desespera y aunque reconoce que no es el mejor momento para la institución, es enfático en reiterar que su principal preocupación es lo que haga su equipo, pues lo demás no está en sus manos.