Herediano no pudo avanzar hacia la final tras caer en semifinales ante Cartaginés (2-1) en el global en el Torneo de Clausura 2022. Si bien la escuadra rojiamarilla abrió el marcador al minuto 27 del primer tiempo gracias a un cabezazo de Bryan Rojas al final no pudo mantener esta ventaja los memes no se hicieron esperar en las redes sociales.

El sueño de los rojiamarillos quedó frustrado por la no conquista del bicampeonato, algo que no ocurría desde 1979. Y a su vez, Cartaginés siendo el equipo más antiguo de Costa Rica no es campeón desde 1940, ahora tendrá una nueva oportunidad.

Los memes no perdonaron a Herediano

A través de las redes sociales los memes aparecieron para castigar de alguna manera a Herediano en donde fueron señalados el gerente deportivo florense Jafet Soto y el defensor Orlando Galo, quien en la anotación de Jeikel Venegas dejó muchas dudas en su accionar. A pesar de haberlo intentado hasta el final, Herediano pudo darle la vuelta a la situación.

Con este resultado, Herediano no podrá disputarse el bicampeonato y Cartaginés final, pero ahora espera rival entre Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa, duelo que se jugará este miércoles 22 de junio a las 8:00 PM en el estadio Alejandro Morera Soto. Dependiendo del rival variaría el calendario de la final.