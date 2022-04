La temporada de Lionel Messi con el PSG no fue de las mejores en su carrera y tras no haber cumplido con el objetivo principal de ganar la Champions, el argentino tomó una decisión sobre su futuro.

El fichaje que paralizó al mundo de este deporte fue sin duda la llegada de Lionel Messi al PSG de Keylor Navas. Luego de toda una vida en el FC Barcelona, uno de los mejores jugadores de la historia tomó la decisión de cambiar de aires. Llegaba a una constelación de estrellas con un solo objetivo sobre la mesa: ganar la UEFA Champions League. Sin embargo, esto no se pudo y además, el rendimiento del argentino no fue el esperado. Sobre este escenario, Messi habría tomado una decisión en cuanto a su futuro.

Lionel Messi firmó un contrato por dos temporadas con el PSG con opción a extenderlo por uno más. Los números en su primera campaña la verdad es que han sido muy limitados, anotando tan solo cuatro (4) en liga y quedando eliminado de la Champions en los octavos de final ante el Real Madrid. Sumado a esto, hubo mucha desconexión con el aficionado parisino quienes en varias oportunidades reprocharon los resultados y el juego del equipo con silbidos.

A pesar de lo mencionado, Lionel Messi quiere su revancha en el PSG y según medios franceses, el argentino ha tomado la decisión de cumplir su contrato con la institución parisina y estar una temporada más defendiendo estos colores. Recordemos las primeras palabras del argentino tras su llegada a París en aquel entonces: "Estoy emocionado de comenzar un nuevo capítulo en mi carrera. Todo el club coincide con mis ambiciones futbolísticas. Sé lo talentoso que es el equipo y el cuerpo técnico. Estoy decidido a ayudar a construir algo especial para el club y los aficionados".

Si bien en el PSG habrá una limpieza en el equipo de jugadores importantes, el nombre de Lionel Messi no será uno de ellos. Neymar también se quedará y se espera que al final Mbappé haga lo mismo, por más que esté la presión de ir a jugar en el Real Madrid. Desde la directiva, seguramente estarán preparando algunos fichajes importantes para el equipo de cara a la otra temporada. Manteniendo una base de jugadores de terminantes y con Messi a la cabeza, esperarán trascender en la próxima Champions.