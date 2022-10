Celso Borges ya piensa en el duelo ante Olimpia luego que Alajuelense no quedara campeón nacional.

La Liga Deportiva Alajuelense quedó eliminado en las semifinales del Torneo Apertura 2022 del campeonato nacional, luego de perder 2-0 ante Saprissa. Celso Borges dio la cara tras quedar fuera y dejó un claro mensaje, que ahora van por el título de la Liga Concacaf en donde buscarán sacarse la espinita contra Olimpia.

“Al final del segundo tiempo en Alajuela tuvimos oportunidades. Entonces, no creo que hay sido una cosa de profundidad. No supimos concretarlas todos porque al final perdemos y ganamos todos juntos. Cuando es así no hay que buscar excusas y ya está”, fueron las palabras que dio Borges al finalizar el partido.

“El deporte tiene estas cosas y no nos deja endulzarnos mucho cuando ganamos. La belleza de este deporte es cómo uno lidia con la frustración y cómo pueda recuperarse. Es una noche difícil, pero ya mañana tenemos que ver lo otro”, agregó el volante que ya tiene en mente el enfrentamiento ante Olimpia.

Sobre no lograr el doblete comentó: “Nos hubiera encantado salir campeones de los dos torneos. Ya tenemos uno en disputa y es lo que tenemos que hacer y los objetivos de este equipo siempre se plantean así. Estamos en los dos torneos. En uno llegamos hasta la instancia final y en el otro nos quedamos a un paso y no creo que sea un factor”.

Por último, Borges dejó una frase contundente y clara al ser cuestionado sobre como ve la serie contra Olimpia donde ambos pelearán por la Liga Concacaf: “Hay que sacarse la espinita de la eliminación”.