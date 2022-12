Costa Rica aún sigue viva en el Mundial de Qatar 2022, al igual que las demás selecciones del Grupo E. Para asegurar su plaza en los octavos de final, le bastaría con empatar ante Alemania y esperar a que España derrote a Japón. Aunque la tensión estará a flor de piel en esta tercera fecha, ya que ambos partidos se jugarán en simultáneo (13:00 horas).

Hansi Flick, entrenador de los alemanes, ha dejado en claro que se jugarán la piel en estos 90 minutos: "Estamos en esta situación por nuestra culpa, por no haber jugado bien. Ahora nos toca responder a nosotros, es nuestra responsabilidad dar el cien por ciento. No siento ninguna presión. No la sentí después de (perder 2-1 contra) Japón y no la siento ahora", aseguró.

En caso de que La Sele lograra la hazaña, que parecía inalcanzable tras el 7-0 que le asestó España en el debut pero se volvió más terrenal una vez venció 1-0 a los Nipones, repetiría lo hecho en Italia 1990 y Brasil 2014. Algo que sin duda alimentaría el orgullo deportivo del grupo y de una nación, pero que también supondría un exorbitante premio económico.

¿Cuánto dinero recibiría Costa Rica si avanza a octavos de final?

Sólo por clasificar al Mundial, Costa Rica recibió $1.5 millones de dolares. Sin embargo, la cifra que percibirá por jugar la fase de grupos, $9 millones, aumentaría a $13 millones en caso de pasar de fase. Esta suma, según se acordó, será repartida entre jugadores, cuerpo técnico, equipos de la Liga Promérica y demás clubes que conforman la FCRF (Federación Costarricense de Fútbol).

"Es un importante premio para los jugadores. Habría que hacer un presupuesto extraordinario y es importante para los jugadores, clubes, ligas, pero el aporte emocional para el país es mucho más significativo", le dijo Rodolfo Villalobos, presidente de la FCRF, a Columbia Deportiva.