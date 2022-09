Sin tener su mejor presentación, el PSG de Keylor Navas ganó por la mínima (1-0) ante el Stade Brestois por la jornada 7 de la Ligue 1. Si bien el gol del triunfo lo anotó Neymar, la gran figura fue Gianluigi Donnarumma tras salvar a su equipo atajando un penal. Jugada que enseguida enfocó al banco de los suplentes buscando al arquero costarricense y logró conseguirlo.

El duelo deportivo entre Keylor Navas y Gianluigi Donnarumma no termina, y menos luego de que el estratega parisino Christophe Galtier expuso claramente que su arquero titular de la temporada sería el italiano. Algo que evidentemente no gustó al costarricense, que al final no pudo salir en el mercado de verano europeo y siguió vinculado con el conjunto de París. Y aunque las últimas actuaciones de Donnarumma habían colocado dudas sobre la mesa, siempre estuvo respaldado por el DT.

Imagen de Keylor Navas

Keylor Navas sabe que mientras Donnarumma tenga actuaciones destacadas, sus posibilidades de tener oportunidades en el once titular son muy limitadas. Así que ante cada acción del italiano, las cámaras estarán atentas a los movimientos del tico en el banco de los suplentes. En esta ocasión, el centroamericano se mostró sereno, tranquilo, sin una gran emoción, observando la jugada que tuvo como protagonista al guardameta de la Selección de Italia.

Para este encuentro el encargado de ejecutar el penal fue Islam Slimani al minuto 70 del complemento, pero Donnarumma se estiró hacia su palo izquierdo y ejecutando una extraordinaria atajada para evitar la caída de su arco. Y tan solo siete minutos después, volvió a responder ante un desvío en el propio Slimani y no mucho más.