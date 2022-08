El técnico de la Selección Mayor Masculina hace un llamado para todos los aficionados al fútbol para que se hagan sentir en los estadios durante el mundial sub 20 que está a punto de inicar este miércoles.

Costa Rica está a pocas horas de dar por iniciada la Copa Mundial Femenina Sub 20 y el país entero está de cabeza por albergar esta importante cita deportiva de talla mundial; aficionados, medios de prensa y protagonistas del fútbol tico se unen al unísono en torno al evento y este miércoles será el día cero.

Uno de estos protagonistas es el entrenador de la Selección Mayor Masculina, el colombiano Luis Fernando Suárez, quien este lunes aprovechó la conferencia de prensa de le Fedefut, para enviar un sentido mensaje y una invitación a todos los costarricenses para que apoyen en el estadio a La Sele Femenina sub 20.

Vale la pena

“Aparte de que también me enseñan un montón de cosas, porque incluso se entrenan más que los hombres, le ponen muchísimas más ganas y uno las ve en cada entrenamiento buscando de alguna manera que las cosas salgan bien y yo creo que merece la pena que las respalde el pueblo” fue parte de lo que dijo el estratega suramericano.

En su alocución, el técnico reconoció el esfuerzo del país en general por llevar un torneo como estos en suelo costarricense, pero además dio importancia a las jugadoras y a su calidad vistiendo la camiseta tricolor.

“He visto entrenar a estas chicas, yo vi entrenar a la Selección Mayor que clasificó al Mundial de Australia y Nueva Zelanda y he visto muchos entrenamientos y de verdad que me siento muy orgulloso, me siento feliz” indicó Suárez.

Pero además agregó: “Van a entregarlo todo. La mujer tiene una característica muy especial, son honestas, son directas. Yo creo que el respaldarlas y el reconocerles todo lo que hacen en un mundo o en una situación que para ellas es bastante nueva, bien vale la pena hacerlo”

Este miércoles iniciarán los juegos del mundial, arrancando con dos juegos en horas de la mañana; primero será Alemania vs Colombia a las 11 am en el Estadio Alejandro Morera Soto de Alajuela y a las 2 pm, se medirá México ante Nueva Zelanda en el mismo escenario.

Para la noche vienen los juegos estelares en el Estadio Nacional, iniciando con el partido entre España contra Brasil a las 5 pm y a las 8 pm, como partido inaugural, jugará la selección de Costa Rica ante Australia.

El juego será televisado mediante la señal de TDMás.