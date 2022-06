Joel Campbell habló acerca de su llegada al Saprissa cuando era un niño, la cual tiene detrás una particular historia.

La Selección de Fútbol de Costa Rica ha dejado atrás sus dos compromisos por el Grupo B de la Liga A de la Liga de Naciones de la Concacaf 2022-23, los cuales concluyeron con un saldo de un triunfo (2-0 ante Martinica) y una derrota (mismo marcador aunque adverso, ante Panamá en el Romell Fernández).

El combinado tico tiene la mente puesta ahora en el repechaje intercontinental ante Nueva Zelanda, que decidirá al último clasificado a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. El duelo será en Doha y a partido único, por lo que no habrá lugar para enmendar error alguno. Para conseguir el pasaje a la cita máxima, La Sele cuenta con varias armas, como lo es Joel Campbell en ataque.

Quien jugó en la última temporada con el Monterrey de México le brindó una entrevista al programa ‘A Fondo Con’ de FUTV, en el cual (entre otras cosas) mencionó la peculiar historia detrás de sus inicios en el Deportivo Saprissa. "A mí me echaron de la Liga, me echaron entre comillas", lanzó primeramente.

"Querían que yo firmara un contrato por tres años, yo tenía 11, pero mi papá estaba en un barco y me dijo ‘cuando yo llego vemos si firmamos'. Él llegó a un partido y yo estaba en la banca, raro porque era titular, pero entré y metí los dos goles para ganar 2-1. Al final el entrenador dijo que no podía entrenar más hasta que hablara con Kike Vázquez, y que le diera los uniformes", continuó.

"Esa fue la forma de presionar de la Liga para que yo firmara, y a mi papá no le gustó. Le tiró los uniformes y no regresé más", concluyó con esa parte del relato. Tras ello estuvo seis meses buscando nuevo equipo, hasta que fue a una visoría con Saprissa: "Éramos 12 contra 12 porque ya todos los equipos estaban y yo llegué con un amigo de colados".

"Cuando terminó, nos dijeron que en 22 días llamaban a los que quedaban. Me pasó Randall Row a la par y me dijo ‘venga mañana a las 6'. A los tres días ya había firmado un contrato de los 12 años a los 15, y me pagaban 25 mil colones", finalizó.