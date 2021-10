La de hoy no es una jornada cualquiera en Costa Rica, los primeros 6 equipos no quieren ceder nada.

La jornada 18 de la Liga Promérica está que arde, en minutos arranca una fecha que podría variar todo el orden en los primeros puestos de la tabla de clasificación. Un lugar donde solo hay espacio para 4 clubes pero que se pelea muerte por al menos 6 equipos con posibilidad de colarse en la gran fiesta.

Actualmente, el único equipo que no arriesga su posición es el lider herediano; los florenses tienen 4 puntos de ventaja sobre su más inmediato perseguidor, Liga Deportiva Alajuelense; por cuanto una derrota para los rojiamarrillos no significa ceder el lugar de privilegio, sin embargo, los dirigidos por Jeaustin Campos no quieren arriesgar el liderato.

Los juegos clave

Herediano recibe a Santos a las 2 pm (hora de CRC) en su localidad. Por otro lado, los santistas llegan con la obligación de ganar para volver a colocarse en zona de clasificación, una oportunidad que tienen a tan solo un punto.

Otro de los duelos ajustados para este martes es Grecia vs Alajuelense; los locales están en la sexta casilla pero solamente a dos puntos de los manudos y de sacar una victoria podrían colocarse incluso de sublíderes en la clasificación. Los rojinegros también llegan con el único objetivo de puntuar de a 3, para seguir al acecho del herediano y esperando que estos últimos fracasen contra los de Guápiles.

Mientras tanto, Saprissa tiene visita complicada a Jicaral, en una cancha siempre difícil y con condiciones climáticas que se traducen en dolores de cabeza para los rivales que visitan esa localidad. Si Jicaral saca el resultado, el monstruo estaría firmando su salida de zona de clasificación a falta de 4 juegos para el cierre del torneo.

Estos 3 juegos se juegan a la misma hora y será a eso de las 4 pm cuando veamos si surgen nuevos líderes o si la tabla se mantiene igual en la parte alta. La jornada se completa en la noche con los juegos entre San Carlos contra Sporting y Pérez Zeledón vs Guanacasteca, ambos a las 8 pm. Y la noche de este martes Cartaginés dejó escapar la posibilidad de subir en la tabla tras el empate ante Guadalupe 1 por 1.

Así marcha la tabla de clasificación hasta la fecha 17: