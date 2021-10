Saprissa está teniendo un torneo bastante complicado y David Guzmán no oculta que están molestos con su propio rendimiento.

David Guzmán reveló que el Saprissa no está para repetir el título

El presente del Saprissa en este Apertura 2021 está muy lejos de ser el esperado, sobre todo después del campeonato obtenido en la temporada anterior. El Morado se encuentra cuarto a seis puntos del líder Herediano. El empate de ayer ante Cartaginés los aleja y hasta David Guzmán reconoció que el nivel del equipo es bajo.

Tras el 1-1, el mediocampista habló con Radio Columbia y fue muy sincero sobre lo que están viviendo durante este campeonato. Además, se le vienen encuentros por la Liga Concacaf y deberán ir rotando jugadores para priorizar el torneo internacional. Esto provocará que le bajen su atención al torneo nacional.

Ante la pregunta de si están para repetir el título, David Guzmán repitió: "Al día de hoy en la posición en que estamos no, porque nosotros siempre queremos el primer lugar. Somos realistas, estamos haciendo cosas que no nos favorecen, eso no es bueno y nos inquieta, estas cosas que nos están pasando son cachetadas que nos hacen ver que si queremos el título tenemos que trabajar más, redoblar esfuerzos y dar muchísimo más".

Luego se refirió a las rotaciones: "Nos tenemos que preparar para esto, somos profesionales, tenemos una seguidilla de partidos bastante fuerte, la decisión es del cuerpo técnico, nosotros como jugadores tenemos que ser justos, si en algún momento estamos fatigados la oportunidad para otro compañero va a estar, esta seguidilla de partidos nos podría pasar factura, pero para eso tenemos un buen plantel, tenemos que tener la mejor disposición".

Para finalizar, Guzmán se refirió a la posibilidad de regresar a la selección: "Uno siempre quiere estar, aportar su granito de arena, sabemos que en la selección el campo no es fijo, se vienen dos partidos muy importantes y quiero estar 100%, sé que podría colaborar, para eso me estoy preparando, al final será decisión del cuerpo técnico".