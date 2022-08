Keylor Navas no estará disponible ante Lille por la jornada 3 de la Ligue 1 con PSG.

Keylor Navas no será parte del equipo del PSG para enfrentar al Lille por la tercera jornada de la Ligue 1. A sus 35 años de edad el tico no ha sido tomado en cuenta por el entrenador Christophe Galtier y las dos primeras fechas las vio desde el banco de los suplentes. Situación que no ha gustado para nada en el entorno del centroamericano y existen muchas posibilidades de que abandone al equipo parisino antes del cierre de fichajes en Europa.

Recordemos que la FIFA estableció a principios de este año, que el mercado de fichajes de verano en Europa, finalizará el 01 de septiembre en esta temporada 2022/2023 a las 23:59 horas del 31 de agosto de 2022. Hasta esa fecha tendrá tiempo Keylor Navas para definir su futuro y por ahora tiene tres opciones: ir al Napoli, quedarse en PSG o fichar por el West Ham de la Premier League. Sin embargo, no todo depende 100% del costarricense.

¿Por qué Keylor no fue convocado hoy ante PSG?

El entrenador del PSG, Christophe Galtier, en la previa de este encuentro ante el Lille, el conjunto francés comunicó que Keylor Navas no sería parte del equipo y a través de un comunicado se dio a conocer que al terminar la última práctica, Navas terminó con un fuerte dolor en la parte baja de la espalda. Y que por ahora estará en bajo cuidado en el Centro de Entrenamiento y en 48 horas se hará un nuevo examen para determinar cuál es su situación.

Más allá de esta molestia en la espalda, la situación de Keylor Navas no es sencilla, ya que también a tres meses se encuentra la Copa del Mundo con la Selección de Costa Rica y es muy importante que llegue con ritmo de juego. Algo que no tendrá en PSG y esta incertidumbre sobre su futuro tampoco lo ayuda mentalmente. Así que los próximos días serán determinantes para el centroamericano.