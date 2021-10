Después de ser titular durante dos partidos seguidos, Mauricio Pochettino decidió sentar a Keylor Navas en el banquillo y poner a Gianliugi Donnarumma de titular. El entrenador argentino quiere mantener la rotación y no le confirma a ninguna la titularidad en la portería del PSG, algo que no le gusta a ninguno de los dos.

En el primer tiempo contra el Lille, los visitantes se pusieron en ventaja con un tanto que remarca el mal momento que está viviendo la defensa parisina. Como suele pasar cuando le convierten al guardameta italiano, todas las cámaras fueron directamente al costarricense que se encontraba sentado.

La cara de Navas parece decirlo todo. El tico estaba de mal humor y mostró su peor rostro cuando anotaron los rivales. A Keylor no le gusta nada tener que ver como pierde su equipo y no poder hacer nada para impedirlo. Sus reacciones dan a entender que no vería con malos ojos cambiar de club.

+ El gol que le conviertieron a Donnarumma

+ La reacción de Keylor Navas

El encuentro sigue 0-1 para el PSG y Lionel Messi salió por una molestia física durante el entretiempo. El argentino llegó a este encuentro entre algodones y ahora corre peligro su participación en el partido por la Champions League contra el RB Leipzig. Mal momento viven los franceses.