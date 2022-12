Hace algunas horas surgió el rumor de que el Bayern Múnich tendría en su lista de deseos a Keylor Navas como sustituto de Manuel Neuer, quien sufrió una lesión que lo dejará fuera por el resto de la temporada. Sin embargo, lo que pocos conocen es que el cuadro Bávaro ya había mostrado interés por el centroamericano en el pasado.

Durante el evento de la Fundación Tiempos de Esperanzas que se realizó hace una semana con el guardameta del Paris Saint-Germain, el propio futbolista reveló que los alemanes lo buscaron en el 2014. Recordemos que en aquel año, se dio la inmejorable actuación de Navas en Brasil 2014, por lo que medio Europa buscó al portero para garantizar seguridad bajo sus tres palos.

“Fue increíble, porque durante el Mundial del 2014 cada partido que iba pasando me llegaba la oferta de un equipo nuevo, iban como escalones y yo decía ¡wow, es que no lo puedo creer!. Pero llegó un momento en que tenía todo arreglado para irme a un equipo en Alemania y ese era el Bayern Múnich”, declaró en público el arquero.

Sin embargo, a pesar de que su representante tenía todo arreglado para viajar hacia Alemania, se apareció un obstáculo en el movimiento. Dicho "inconveniente" se llamaba el Real Madrid, club por el que se terminó decantando el costarricense.

“Mi representante iba a volar a Alemania para arreglar todo, pero un día antes lo llamaron y le dijeron que no podía ser posible, que debía cancelar el viaje porque me quería el Real Madrid y cuando me dijeron no supe qué hacer. Siempre soñé con ese momento y no sabía si iba a saltar, gritar o llorar. Me imaginé muchas cosas, pero en ese momento no pude hacer nada por la emoción”, expresó.

“Le dije Dios perdón, porque con todos los equipos que me contactaron antes yo ya quería irme y no estaba esperando al plan que tenía para mí. En algún momento podía estar desesperado y Dios siempre sorprende porque me tenía al Real Madrid”, concluyó.

Con el Real Madrid, Keylor Navas tuvo la mejor etapa de su carrera. Disputó más de 150 partidos, fue titular indiscutido y se coronó tres veces campeón de la UEFA Champions League. Además, mantuvo su arco imbatido en más de 50 ocasiones.