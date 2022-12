Manfred Ugalde y el resto de la delegación de Twente arribaron al país en la tarde de este lunes con motivo del partido despedida de Bryan Ruiz, en el cual el equipo de Países Bajos se enfretará a Alajuelense el próximo sábado 17 de diciembre. Y si bien trajo a todas sus figuras, la aficion costarricense le prestará especial atención al surgido en Deportivo Saprissa.

Esto, además de por su talento, se debe a su decisión de apartarse de La Sele mientras Luis Fernando Suárez fuera el director técnico. Algo que para Jafet Soto, gerente general de Herediano y miembro de la Comisión Técnica de la Tricolor, debe dejarse atrás por una simple razón: para él, el delantero de 20 años es un prospecto a aprovechar.

"Ugalde me parece que es un jugador que tiene que regresar a la Selección Nacional. ¿Cómo? No sé, pero sería importante, porque es un jugador que está viviendo una experiencia riquísima en Europa, porque esa experiencia lo hace crecer y se tiene que aprovechar en Selección Nacional", le aseguró a los micrófonos de Radio Columbia.

Ugalde quiere representar a Costa Rica nuevamente

El juvenil dialogó con la prensa en su arribo al país y dejó una frase que destila ese deseo: "Obviamente que he hecho todas las divisiones menores, he estado en la Selección Mayor, vi todos los partidos de La Sele en Qatar 2022, pero con el tema de rendimiento no me toca a mí. En La Sele queremos estar todos, es poner las cosas en manos de Dios", afirmó.

Manfred Ugalde y el resto del equipo, que visitan la nación centroamericana por primera vez, continuarán con su pretemporada en Tiquicia. Y se quedarán hasta el 22 de diciembre, siendo el juego contra los Rojinegros su parada principal: lo albergará el Alejandro Morera Soto a partir de las 4:00 p.m. y ya prácticamente no quedan boletos disponibles.