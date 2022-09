Futbolista de Herediano criticó las canchas de Honduras: "No se comparan con las de Costa Rica"

Herediano se quedó afuera de la Liga Concacaf a manos de Real España por un global de (2-4). Absolutamente fue un rotundo fracaso para los dirigidos por Hernán Medford, que no solo se quedaron en el camino en esta competencia, sino que además no estarán en la próxima Concachampions. Gerson Torres tuvo una dura crítica para el engramado del Estadio Morazán, lanzando fuertes declaraciones.

Gerson Torres no olvidó lo difícil que fue el partido de ida para Herediano en la cancha de Real España en donde se les complicó mucho el juego que tenían en mente. Más allá de la eliminación de los rojiamarillos, Torres aseveró que las canchas em Honduras no están en buenas condiciones.

Declaraciones de Gerson Torres

"Sabemos que en Honduras las canchas no son buenas y el ambiente es complicado. No hay comparación de la Cancha del Nacional de Costa Rica a la del Estadio Morazán, por ejemplo. Si bien no es una excusa, a la hora de hacer el juego que nos gusta en Herediano o en Costa Rica, es complicado por el estado de los terrenos de juego", aseveró Gerson Torres.

Recordemos que la Selección Sub-20 de Costa Rica disputó el premundial de Concacaf en la cancha de Real España, el Estadio Morazán, en donde los ticos no la pasaron bien y quedaron eliminados. A pesar de este escenario y que el estado del terreno de juego es para los dos equipos, el tico no dejó pasar la oportunidad comentar sobre el césped del Morazán.