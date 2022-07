El ex jugador costarricense publicó un mensaje en Twitter y el delantero cubano del Cartaginés le tiró al punto que se generó un roce.

La campeonización del Club Sport Cartaginés en el Torneo de Clausura 2022 de Costa Rica ha generado mucha alegría pero también polémicas entre protagonistas del fútbol nacional. Para sorpresa de muchos, el máximo goleador extranjero se metió en un roce con un ex jugador de Liga Deportiva Alajuelense.

Pese a que muchos felicitaron a la escuadra brumosa e incluso ex jugadores manudos, una felicitación del ex jugador, Carlos Hernández, no fue muy bien recibida por el cubano Marcel Hernández, quien arremetió con un fuerte comentario sin filtros.

El "Zorro" publicó en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje: "Felicidades Cartaginés, bien merecido a celebrar". Sin embargo, un tiempo después apareció la figura de Cartaginés con una punzante respuesta: "Dale para que hables ahora (mierda)".

A pesar de que Marcel borró su comentario poco después, ya era muy tarde y Carlos le respondió sin tapujos: "Que pecado payaso, cuando llegue a tener lo que yo gané hablamos". Un roce que por supuesto se viralizó entre la afición y los medios locales.

Aunque es muy desafortunado que se den este tipo de discusiones en redes sociales, lo cierto es todo se da por que el mismo Carlos funge como panelista en un programa deportivo y suele publicar muy seguido criterios que, indudablemente, molestaron a Marcel.