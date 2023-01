Fidel Escobar es una de las grandes figuras del Deportivo Saprissa. El defensa panameño llegó al Monstruo Morado para el Apertura 2022, del cual salió campeón erigiéndose como una garantía en la zaga: jugó 16 partidos (1.368') y apenas recibió una tarjeta amarilla. Por lo que despertó el interés del Aucas de Ecuador, que se lo quiso llevar ni bien renovó hasta 2025.

"Era una buena oferta, sin decir mentiras, pero creo que al final hablé con Ángel Catalina y el club y les dije que me quería quedar porque no estaba cómodo. Me dieron el empujón de estar al nivel de como estoy ahora, que era lo que necesitaba. Al final les dije que tomaran la decisión, les di mi punto de vista de que estoy tranquilo, feliz, cómodo, quiero ser bicampeón", le develó a Yashín Quesada.

Una vez se cayó el fichaje, el conjunto ecuatoriano encontró a su zaguero en la Liga Deportiva Alajuelense: Aubrey David. "La primera opción era yo, pero al final por lo que había escuchado creo que nos querían llevar a los dos. Él sí había firmado (...) Recientemente ellos habían salido campeones y querían reforzar el equipo para la Copa Libertadores", comentó el ex Alcorcón.

Su gratitud hacia el Deportivo Saprissa

"Me siento Morado y lo demostré desde el día uno. No quiero quedarme seis meses o un año, quiero quedarme aquí y lo demostré (...) Antes de venir acá estaban muy interesados en mí, querían reforzar la zaga, querían que yo viniera al club. Lo que encontré fue una continuidad de juego que no tenía hace mucho tiempo. En otros equipos que he estado tenía pocos minutos de juego, pero aquí encontré lo que estaba necesitando, la continuidad de juego de estar estable en un club", externó.

La competitividad de la Primera División

"Nunca había venido a jugar acá, sólo cuando me tocaba con Panamá, pero sí escuchaba del fútbol tico porque han pasado muchos panameños por Costa Rica y este club. Puede haber muchos comentarios del fútbol tico, pero la verdad me ha gustado. Yo estoy muy cómodo aquí, muy tranquilo. Obvio que uno quiere estar en una mejor liga, pero esta es la que me tocó y estoy aquí rindiendo al mejor club", dijo.

Escobar ponderó al balompié costarricense a un nivel muy alto en Centroamérica: "El profesionalismo del fútbol costarricense es muy bueno, tiene un ritmo muy alto. Todos los equipos tienen buenos jugadores, tanto extranjeros como nacionales. Hay buenos delanteros, buenos defensas, buenos mediocampos. Los clubes se preparan bien, traen buenos jugadores. Por algo quieren venir a la liga tica, no vienen por venir".