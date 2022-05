Hace tiempo que Erick Cabalceta viene siendo noticia tanto por su buen rendimiento como por la decisión de representar a El Salvador. Tras una gran temporada en la que disputó 35 partidos y anotó un gol, el defensor decidió no renovar con AD San Carlos y se encuentra con el pase en su poder.

Los medios costarricenses lo ubican al defensa de 29 años en Saprissa y que no aceptó extender su vínculo con los Toros para pasar al Morado. El futbolista cuscatleco decidió romper el silencio y confesó el motivo por el que no se sentó a llegar un acuerdo para su renovación. Además, habló de los rumores sobre su fichaje en el Sapri.

“Yo sé que tuve regularidad, hubo unas situaciones familiares por las que preferí esperar un momento, estoy a la expectativa, les pedí que me dieran un momento para pensar, pero ellos tomaron su decisión y la respeto”, comenzó declarando Cabalceta en su entrevista con ESPN Digital.

Y agregó sobre los rumores de ir al Morado: “Por una razón u otra no jugué en Saprissa, pero todo jugador desea jugar ahí. No tuve la oportunidad en aquel momento, si se llega a dar ahorita lo agradecería, pues es mi deseo debutar en un equipo grande como Saprissa, si es este momento ojalá que sí, sino igual lo tomaré de la mejor manera”.

Para finalizar, aclaró que su cabeza está con la Selecta: “Dos, eso fue lo que me dijo mi Agente, sin nombres, es mejor estar concentrado con El Salvador para la Liga de Naciones, ojalá sea para eso la llamada de hoy para definir mi futuro. Obviamente, es importante, es un sueño que todos quieren cumplir, estar acá no me asegura jugar titular, uno es humilde y viene a competir, me han abierto las puertas de par en par, sea que juegue o no estoy muy feliz”.