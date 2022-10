Keylor Navas asumió su rol de arquero suplente en el PSG, pero eso no lo detiene para llegar en la mejores condiciones al Mundial de Qatar 2022 con la Selección de Costa Rica.

Keylor Navas encara las noticias no tan buenas desde otro punto de vista y tal vez esto lo ha ayudado a mantenerse por tantos años en el fútbol de máximo nivel. Hoy, no está atravesando por su mejor momento en el PSG, aceptando su rol de suplente; sin embargo esto no lo detiene para llegar en las mejores condiciones al Mundial de Qatar 2022 con la Selección de Costa Rica.

Recordemos que la última vez que Keylor Navas pudo ver acción en un partido con el equipo parisino fue el 21 de mayo de este 2022 en la goleada 5-0 sobre FC Metz en el Parque de los Príncipes. Mucho tiempo y el Mundial de Qatar 2022 está a la vuelta de la esquina con la Selección de Costa Rica, pero el guardameta tico siempre va un paso adelante y esto no le impedirá bajar los brazos en el que posiblemente será su última Copa del Mundo.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Keylor Navas se mostró muy enfocado y motivado en un nuevo entrenamiento del PSG, a pesar de que este fin de semana Christophe Galtier estuvo cerca hacer ingresar al tico al terreno de juego, al final no terminó sucediendo. "Cada entrenamiento es importante. Siempre dando el máximo! Pura vida", fue lo que escribió el arquero del conjunto parisino.

Para el Mundial de Qatar 2022, Keylor Navas llegaría con una inactividad de cuatro meses, pero el guardameta tico se mantiene enfocado en cada entrenamiento y si bien es cierto que los partidos oficiales son importantes, ya ha demostrado antes que no necesita de un impulso extra cuando de defender los colores de su país se trata.